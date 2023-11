Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sedno sprawy

Ardanowski o misji Morawieckiego. - To jest też pewnego rodzaju przedstawienie pewnej wizji Zjednoczonej Prawicy

Jan Ardanowski, który był gościem w programie "Sedno sprawy", przedstawił swój punkt widzenia na misję stworzenia rządu Mateusza Morawieckiego. Jego zdaniem, mimo że taki rząd zapewne nie powstanie, zadanie premiera ma sens. - To jest wskazanie pewnych założeń programowy, to jest również wskazanie tego co dla Prawa i Sprawiedliwości jest ważne - przyznał polityk.