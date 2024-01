i Autor: PAP/Andrzej Jackowski

Prawo

Antonina Adamowicz wspomina ojca. "Jestem w stanie żyć normalnie"

"Lubiliśmy chodzić do zoo. To była taka nasza tradycja, że 1 czerwca, w Dzień Dziecka, zawsze tam chodziliśmy. I to zawsze pokazywało mi taką bardziej wesołą naturę mojego taty, kiedy chodziliśmy wśród zwierząt." - wspomina Antonina, córka zamordowanego Pawła Adamowicza prezydenta Gdańska, w radiu RMF24. Jak dodała z samego dnia zabójstwa nic nie pamięta bo była zagranicą.