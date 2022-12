Antoni Macierewicz popłynął przy życzeniach! Przeszedł samego siebie

Politycy często zamieszczają w swoich profilach na mediach społecznościowych nagraniem, dzięki którym mogą złożyć życzenia swoim wyborcom. W ten sposób postąpiła pierwsza para Agata i Andrzej Dudowie, prezes PiS Jarosław Kaczyński czy lider PO Donald Tusk. Do tego grona dołączył także Antoni Macierewicz, który na Facebooku zamieścił nagrane przez siebie życzenia. - Pozwólcie, że złożę wam życzenia. Życzenia dobrych, spokojnych, błogosławionych i wesołych świąt Bożego Narodzenia. To jest pamięć o najbardziej niezwykłym wydarzeniu w historii ludzkości – mówił były szef MON. Mówił o ważnej roli narodzin Boga, dzięki któremu możemy zostać zbawieni. Podkreślił także, że religia chrześcijańska wyznaczyła jasny podział na dobro i zło. – Dzisiaj szczególnie w Polsce, ale i Europie, i na całym świecie tej podział na dobro i zło jest absolutnie jednoznaczny. Z jednej strony to jest imperializm rosyjski i zagrożenie ze strony Niemiec, które dążą do tego, żeby objąć wszystkie państwa Unii Europejskiej swoją dominacją – stwierdził Antoni Macierewicz. W dalszej części mówił o ataku ideologii antyludzkiej, antyspołecznej i antytożsamościowej, czyli ideologii śmierci, przed którą ostrzegał Jan Paweł II. Podkreślał, ze pokój to chrześcijaństwo i wiara, a Polacy wielokrotnie to udowadniali i zachęcał do budowania do cywilizacji pokoju. Były minister obrony narodowej przypomniał także ważną rolę rodziny i zachęcał, do pamiętania o ważnej roli chrześcijaństwa przy wigilijnym stole. Na koniec ponownie życzył wszystkim słuchaczom dobrych świąt. Trzeba przyznać, że tym razem polityk „odpłynął” wyjątkowo daleko od świątecznej tematyki… Zapewne wiele osób wolałoby, aby życzenia pozostały tak daleko od polityki, jak tylko się da, przynajmniej raz w roku.

Sonda W jaki sposób składasz życzenia świąteczne znajomym? Kartki wysłane pocztą SMS-em Dzwnonię z życzeniami Różnie. Czasami osobiście, czasami przez telefon Przez internet Wszystkie powyższe, w zależności od czasu i zażyłości