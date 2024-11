Antoni Macierewicz odpowiada na zarzuty dotyczące łamania drogowych przepisów: "Samochód wtedy stał"

Macierewicz oddaje się do dyspozycji służb

W miniony czwartek poseł Antoni Macierewicz był gościem w audycji Radia Wnet. Po rozmowie wsiadł do auta i ruszył ulicami Warszawy. Przejazd wiceprezesa PiS opisał fakt.pl. Według portalu polityk naruszył wiele przepisów drogowych: miał rozmawiać przez telefon komórkowy za kierownicą samochodu, wyprzedzać na przejściu dla pieszych, najechać na podwójną linię ciągłą i wjechać na pas ruchu dla rowerów. Te wykroczenia zagrożone są ponad 27 punktami karnymi. W takiej sytuacji policja może odebrać już prawo jazdy. Polityk odniósł się do tych doniesień na antenie Telewizji Republika. - Moim zdaniem samochód wtedy stał - mówił Macierewicz o korzystaniu z telefonu podczas prowadzenia auta. Zapewniał też, że jest do dyspozycji odpowiednich służb. - Zrealizuje wszystko, co będzie wynikało z konsekwencji, jeśli takie działania rzeczywiście miały miejsca - dodał były szef MON.

To groźny osobnik

Do sprawy polityka PiS odniósł się w mediach społecznościowych minister spraw wewnętrznych i administracji. - To osobnik nie tylko groźny dla bezpieczeństwa narodowego, ale i jak wskazują media dla bezpieczeństwa ludzi na drodze. Dość tych szaleństw! - grzmiał Tomasz Siemoniak. Do tych słów też odniósł się Antoni Macierewicz. - Pan Donald Tusk zrobił to w 2021, 2022, 2023 r. W tej sprawie pan Siemoniak milczał. Jeżeli on jechał z prędkością 107 km na godz. przez wieś, to są rzeczy zagrożenia życia ludzkiego - mówił wiceprezes PiS i podkreślił, że jego działania nie były zagrożeniem, ale błędem, jeżeli jak zastrzegał, miały miejsce.

Warzecha Kontra Odcinek Specjalny VOD SR Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.