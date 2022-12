Anna Moskwa wspomina święta z dzieciństwa. Minister klimatu zachowała te "skarby" do dziś [ZDJĘCIA]

Anna Moskwa opowiedziała o świętach

Anna Moskwa wzięła udział w akcji Lasów Państwowych „Choinka dla życia”. Krwiodawcy, którzy 14 grudnia oddali krew w jednym z wyznaczonych punktów, w podziękowaniu otrzymali od leśników drzewka prosto z lasu. Minister klimatu postanowiła promować tę akcję. W rozmowie z "SE" przy okazji zbliżających się świąt Anna Moskwa.

W domu rodzinnym u Anny Moskwy było czuć zapach choinki

- W moim rodzinnym domu Święta Bożego Narodzenia zawsze kojarzyły się z zapachem choinki. Dlatego nie wyobrażam sobie Wigilii bez naturalnego drzewka. Kiedyś nie zwracało się na to aż takiej uwagi, ale dziś wiemy, jak duże znaczenie ma poszanowanie dla środowiska naturalnego. Drewno to surowiec biodegradowalny i całkowicie odnawialny. Naturalną choinkę po Świętach można np. kompostować lub gdy nie mamy takiej możliwości, oddać do specjalnego punktu, gdzie zostanie przetworzona - mówi nam Anna Moskwa.

Zdaniem minister klimatu kupno choinki w doniczce jest lepszym rozwiązaniem z uwagi na to, że można takie drzewko przesadzić do ogródka.

Anna Moskwa zachowała "skarby" z choinki do dziś

- Jeśli kupimy choinkę w donicy, to jest szansa, że zostanie z nami na dłużej, bo na wiosnę można posadzić ją w swoim ogródku, czy na działce.Świąteczne dekoracje były kiedyś o wiele skromniejsze – często wykonywaliśmy je własnoręcznie. Były to pierniczki, czy ozdoby z bibuły. Natomiast kilka z nielicznych bombek z tamtych czasów mam do dziś. To piękne, sentymentalne pamiątki, które co roku zajmują na naszej choince honorowe miejsce. Z resztą ubieranie choinki to jeden z naszych rytuałów. W Wigilię gromadzimy się całą rodziną, wspominamy minione Święta, najbliższych, których już nie ma wśród nas i dekorujemy drzewko. To piękny, wzruszający moment, na który co roku wszyscy czekamy - mówi nam Moskwa.