Anna Maria Żukowska się nie zatrzymuje. Tym razem bije jak w bęben w PSL

Anna Maria Żukowska w „Poranku TVP Info" ponownie nie miała żadnego problemu w publicznym skrytykowaniu koalicji, w której się znajduje. - Po wyborach myślę, że jest czas na uczciwą rozmowę co do programów, które miały być realizowane, jeżeli chodzi nie tylko o program Lewicy, bo część tych postulatów, tak jak np. związki partnerskie, pokrywa się z postulatami, które obiecywała Koalicja Obywatelska w kampanii wyborczej i nie tylko mam poczucie, tylko to wiem, że jeden z koalicjantów, czyli PSL, po prostu jest tutaj takim hamulcowym m.in. tego projektu, tego rozwiązania - mówiła.

Posłanka ostro krytykuje ludowców za wyłamanie się z głosowania ws. pigułki "dzień po". – Ja uważam, że to skandaliczne, dlatego, że to był projekt rządowy, to nie był projekt poselski, a mamy umowę, w umowie koalicyjnej, że co do wszystkich projektów rządowych obowiązuje dyscyplina głosowania – przekonywała. – Będziemy rozmawiać o jej [umowy koalicyjnej] realizacji, nie ma tutaj co jej analizować, znaczy, ona jest, ona ma jasne sformułowania i po prostu trzeba jej założenia wdrażać w życie […]. Ona ma raptem pół roku, więc myślę, że chyba nie jest pora, żeby ją jeszcze renegocjować, tylko po prostu zacząć wdrażać – mówiła dalej.

