Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sedno Sprawy 21.08.2023

Anna Maria Żukowska: Opozycja musi popracować nad przekazem w sprawie referendum. Bojkot? niefortunne określenie

JP 11:24 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Czyżby Lewica zmieniła zdanie w sprawie referendum? Jeszcze kilka dni temu, Krzysztof Śmiszek mówił o bojkotowaniu plebiscytu i zachęcał do tego wyborców. Tymczasem Anna Maria Żukowska, twierdzi w "Sednie Sprawy", że to niefortunne określenie. Posłanka Lewicy twierdzi, że jeszcze w tym tygodniu dojdzie do spotkania liderów formacji opozycyjnych i wypracowania stanowiska w sprawie referendum planowanego na 15 października, czyli dzień wyborów parlamentarnych.