Sedno Sprawy 11.9.2024

Anna Maria Żukowska krytykuje decyzję Donalda Tuska: "To jest pogłębianie chaosu"

Donald Tusk poinformował o wycofaniu swojej kontrasygnaty w sprawie wyznaczenia przewodniczącego Zgromadzenia Sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Sprawa wzbudziła duże kontrowersje nie tylko w szeregach opozycji. Premiera skrytykowała nawet szefowa koalicyjnego klubu Lewicy - Obawiam się, że to będzie źle odebrane przez społeczeństwo bo to jest raczej pogłębianie chaosu i takiego braku zaufania do państwa prawa - mówi o Anna Maria Żukowska w "Sednie Sprawy"