Andrzej Duda spotkał się z liderami światowej gospodarki. Prezydent ściąga milionerów do Polski

Przez kilka dni najważniejsi światowi i europejscy przywódcy, liderzy gospodarki brali udział w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Do Davos przybył też prezydent Andrzej Duda, który odbył serię ważnych spotkań m.in z szefem NATO, prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, ale także z wielkim biznesem. Andrzej Duda oświadczył podczas Światowego Forum Ekonomicznego, że inwestycje w państwach Trójmorza, to szansa dla firm chcących się rozwijać. Jak zaznaczył, region Europy Środkowej i Wschodniej oferuje stabilność, bezpieczeństwo i ochronę przed korupcją.

- Wszyscy zachęcaliśmy inwestorów do tego, by przybywać do naszej części Europy, lokować swoje inwestycje, pokazując jakie są perspektywy rozwojowe – planowany wzrost PKB do 2030 roku na poziomie 35% oraz, że jest to ponad 120 mln ludzi, którzy mieszkają w tej części Europy i jest to najbardziej dynamicznie rozwijający się obszar Unii Europejskiej – mówił Andrzej Duda. I dodał, że Polska i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej pozostają bezpiecznym miejscem dla globalnych inwestorów. - Oferują odporne i stabilne otoczenie ekonomiczne, także dzięki uczestnictwu w najważniejszych sojuszach strategicznych, takich jak NATO i Unia Europejska – podkreślił prezydent Andrzej Duda.

Quiz Wołodymyr Zełenski. Jak dobrze znasz niesamowity życiorys prezydenta Ukrainy? Pytanie 1 z 12 Jak ma na imię żona Wołodymra Zełenskiego? Olga Ołena Natasza Dalej