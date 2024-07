Andrzej Duda: Powstanie Warszawskie to jeden z fundamentalnych kamieni milowych naszej wolności

Prezydent Duda oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski spotkali się z powstańcami warszawskimi w Parku Wolności na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie rozpoczęły się główne obchody 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Prezydent Duda na wstępie podkreślił, że mija 80 lat od wybuchu Powstania Warszawskiego. - 80. rocznica wydarzenia, które leży dzisiaj jako jeden z fundamentalnych kamieni milowych naszej wolności i naszej niepodległości, wielka - jak czasem mówią niektórzy - druga Bitwa Warszawska, coś, czego wcześniej nie było chyba nigdy w dziejach - powiedział Duda. Przypomniał, że w powstaniu wzięły udział dziesiątki tysięcy młodych ludzi, którzy mieli przygotowanie wojskowe, ale nie byli żołnierzami. Jak dodał prezydent, najczęściej ci młodzi ludzie byli bez doświadczenia bojowego i bez broni, a mimo to stanęli do walki z regularną armią, jedną z najlepszych wówczas na świecie, z ogromnym doświadczeniem bojowym i nowoczesnym wyposażeniem militarnym.

- (Powstańcy) stanęli do walki po to, aby odzyskać wolność, po to, żeby dać świadectwo tego, że są, że żyją, że trwają i że Polska, choć zniknęła z mapy, to Polacy nie zniknęli i Polska nie zniknęła z serc - powiedział prezydent. Andrzej Duda podkreślił, że w czasie Powstania Warszawskiego poległo 40 proc. powstańców.

#MuzeumPowstaniaWarszawskiego | Prezydent RP @AndrzejDuda złożył wiązankę pod tablicą upamiętniającą Prezydenta RP śp. Lecha Kaczyńskiego. pic.twitter.com/SN8fVIM0iY— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) July 30, 2024