Andrzej Duda odniósł się do artykułu o Karolu Nawrockim. "Bandyckie metody"

- W poprzedniej kampanii prezydenckiej były media, które miały czelność sugerować, że byłem związany z jakimiś praktykami pedofilskimi, co było oczywistą potwarzą, obrazą i czymś zupełnie ohydnym - powiedział. - To są bandyckie metody, wiec kiedy premier Tusk wczoraj mówił o bandytach, to chyba wiedział o kim mówi - dodał Andrzej Duda.