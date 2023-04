Andrzej Duda nagle przerwał swoje przemówienie. Jest wideo

Andrzej Duda pojawił się w rejonie Mierzei Wiślanej, gdzie w wspólnie z szefem MON obserwował ćwiczenia żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz policjantów. Prezydent podkreślił jak bardzo ważne ma znaczenie położenie Mierzei Wiślanej oraz jak jej przekop wpływa na bezpieczeństwo Polski. Dodał, że poza zakupami uzbrojenia i sprzętu, w tym ostatnich kontraktów na broń pancerną, artyleryjską i śmigłowce - "sprawą podstawową jest doskonalenie umiejętności armii". "Wnioski z tego ćwiczenia posłużą do dalszych działań, także do końcowego przygotowania do ćwiczenia Anakonda" - powiedział. Jednak w pewnym momencie prezydent musiał przerwać swoje przemówienie. Dlaczego? Akurat w momencie swojej wypowiedzi nad niebem przelatywały wojskowe maszyny. Andrzej Duda zrobił więc krótką przerwę, a potem kontynuował swoje przemówienie. Po wypowiedzi prezydenta głos zabrał Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. - Naszym celem jest zapewnienia bezpieczeństwa naszej ojczyźnie, a zrobimy to i możemy to zrobić tylko poprzez wzmocnienie Wojska Polskiego; żołnierze WP będą ćwiczyć tak, by odstraszyć agresora - ocenił.

