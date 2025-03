Andrzej Duda chce poprawić konstytucję! Już złożył projekt

- Najważniejsze jest, aby nasze bezpieczeństwo była stale umacniane i dlatego, w związku z tym, że mamy konsensus dziś na scenie politycznej, uważam, że musi być to umocnione również od strony prawnej, dlatego zdecydowałem się przygotoać i złożyłem dziś do marszałka Sejmu poprawkę do konstytucji, która wpisuje 4 proc. wydatków w odniesieniu do naszego PKB jako obowiązek co najmniej 4 proc. rocznie na obronność, aby było wydawane w Polsce - oświadczył prezydent Duda.