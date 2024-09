Andruszkiewicz z PiS kolejny raz został ojcem. Polityk pokazał nam śliczne maleństwo

Pierworodny syn polityka PiS

Adam Andruszkiewicz jest przeszczęśliwy i nie ma się co dziwić politykowi PiS. Kilka dni temu po raz drugi został ojcem. Do trzyletniej Rity dołączył teraz mały braciszek.- 18 września na rodzinnym Podlasiu przyszedł na świat Ksawery Andruszkiewicz. Synek i mamusia czują się dobrze i wspólnie z córką Ritką jesteśmy już razem w domu. Ksawery po narodzinach ważył 3,6 kg - poinformował nas szczegółowo bliski współpracownik Mateusza Morawieckiego. Od kiedy PiS stracił władzę Andruszkiewicz nie ma żadnych ministerialnych obowiązków, a to oznacza, że może spędzić więcej czasu ze swoją piękna żoną i dziećmi. A szczególnie teraz po narodzeniu kolejnego potomka częsta obecność ojca w domu będzie niezwykle miła widziana, a wręcz konieczna.

Od Kukiza do PiS

Przypomnijmy, że żoną Adama Andruszkiewicza jest Kamila, z którą wziął ślub w 2019 r. w kościele św. Anny na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Adam Andruszkiewicz to polityk pochodzący z Grajewa. Był wiceprezesem Młodzieży Wszechpolskiej. W wyborach parlamentarnych w 2015 z sukcesem ubiegał się o mandat posła z list Kukiz'15. W listopadzie 2017 opuścił klub Pawła Kukiza. Pod koniec 2018 roku został wiceministrem cyfryzacji. W wyborach parlamentarnych w 2019 roku ponownie uzyskał mandat poselski, tym razem z list Prawa i Sprawiedliwości.