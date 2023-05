Ambasador USA ostrzega Polskę! Wielkie zagrożenie, chodzi o ustawę Sejmu

Co dziś robi była premier?

Ambasador USA ostrzega Polskę. Chodzi o ustawę w Sejmie

Jak czytamy w "Gazecie Wyborczej" obawy USA zostały przekazane w liście Brzezinskiego do MON, MSZ, BBN, Kancelarii Prezydenta RP i marszałka Senatu Elżbiety Witek. List dotyczy ustawy, która znosi prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości i przekształca je we własność. Ambasador USA w Polsce wskazuje, że w wyniku przepisów polska infrastruktura krytyczna może wpaść w ręce państw, które "nie budzą zaufania", a dzięki nowym przepisom "mogą wzmocnić swoją obecność w Polsce".

- Niezamierzoną konsekwencją przygotowywanej nowelizacji może być to, że wspomniane nie budzące zaufania państwa mogą przedsięwziąć w polskiej infrastrukturze krytycznej (w której skład wchodzę te nieruchomości) inwestycje wysokiego ryzyka lub nietransparentne. To z kolei mogłoby wpłynąć na działania Stanów Zjednoczonych, dwustronne relacje, działania NATO i przedsięwzięcia/operacje militarne na terenie Polski - ostrzega dyplomata w liście cytowanym przez "Gazetę Wyborczą".

Problemem inwestycje Saudyjczyków i Chińczyków?

Jak podaje informator "Wyborczej" obawy budzą chińskie inwestycje w Polsce oraz sprzedaż części Lotosu spółce z Arabii Saudyjskiej Saudi Aramco. Ambasador USA w Polsce zalecił rozważenie konsultacji międzyresortowych z udziałem MON, które dotyczyłyby wieczystej dzierżawy, czy własności na obszarze infrastruktury krytycznej. Brzezinski deklaruje również pomoc USA przy konsultacjach.

- To szczególnie ważne dla tych umów, które wiążą się z ryzykiem dla bezpieczeństwa narodowego i bliskością takich obiektów jak lotniska, porty morskie, przedsiębiorstwa pracujące dla przemysłu zbrojeniowego oraz magazyny - pisał w liście Brzezinski.

