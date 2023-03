Aleksander Łuczak nie żyje. Polityk PSL miał 79 lat

Nie żyje polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego Aleksander Łuczak. O jego śmierci poinformował w mediach społecznościowych przewodniczący PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Łuczak zmarł w wieku 79 la. "W wieku 79 lat zmarł Aleksander Łuczak. Wicepremier, minister edukacji narodowej, wieloletni parlamentarzysta. Ludowiec i naukowiec, który zawsze kierował się dobrem Polski i drugiego człowieka. Rodzinie i bliskim składam najszczersze wyrazy współczucia" - napisał na Twitterze lider PSL-u.

Kim był Aleksander Łuczak?

Aleksander Łuczak urodził się 10 września 1943 roku w Legionowie. Był politykiem PSL i historykiem, profesorem nauk humanistycznych. Członkiem PSL był od 1990 do 2001 roku. Przez lata zasiadał w ławach poselskich - od 1989 do 2001 roku. W latach 1988-1990 Aleksander Łuczak był wiceministrem edukacji, a następnie od 1993 do 1995 szefem resortu edukacji. Jednocześnie w latach 1993-1996 pełnił funkcję wiceprezesa Rady Ministrów. W latach 2003-2005 był wiceprzewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Był posłem na Sejm od 1989 do 2001 r.

Aleksander Łuczak był też rektorem Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, wykładowcą na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, specjalistą w zakresie historii partii ludowych. W latach 1997–2000 był prezydentem Światowej Skautowej Unii Parlamentarnej.

Łuczak otrzymał odznaczenia:

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski,

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,

Złoty Krzyż Zasługi,

Brązowy Krzyż Zasługi.

W wieku 79 lat zmarł Aleksander Łuczak. Wicepremier, minister edukacji narodowej, wieloletni parlamentarzysta. Ludowiec i naukowiec, który zawsze kierował się dobrem Polski i drugiego człowieka. Rodzinie i bliskim składam najszczersze wyrazy współczucia. pic.twitter.com/qTPKtG7JN2— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) March 15, 2023