Afera ułaskawień w PiS? Joński i Szczerba ujawniają tajną listę!

Ujawniamy kulisy afery w PiS! Joński i Szczerba alarmują: szykowana jest tajna lista ułaskawień, jeśli Karol Nawrocki zostanie prezydentem. Kto na "liście wstydu" i co kryją weksle podpisane przez kandydata?

Europosłowie Dariusz Joński i Michał Szczerba nie przebierają w słowach – ich zdaniem, w PiS szykuje się prawdziwa "czystka" w wymiarze sprawiedliwości, jeśli tylko ich kandydat, Karol Nawrocki, zasiądzie w fotelu prezydenta. Podczas niedzielnego spotkania w Bydgoszczy politycy ujawnili, że w siedzibie partii przy ul. Nowogrodzkiej powstaje tajna lista osób, które miałyby zostać ułaskawione przez przyszłego prezydenta.

"Przed nami wybory i to wszystko, co było złe przez osiem lat, może wrócić" – grzmiał Joński, dodając, że głosowanie na Nawrockiego to w rzeczywistości poparcie dla ułaskawienia m.in. Marcina Romanowskiego, jednego z bohaterów afer związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Joński podkreślił, że Rafał Trzaskowski idzie do wyborów, by stać na straży prawa, a Nawrocki – by ułaskawiać kolegów.

Szczerba wtórował mu, zapowiadając, że wraz z Jońskim i Brejzą będą bezlitośnie przypominać afery z czasów rządów PiS, dopóki winni nie poniosą konsekwencji.

Kto na "liście Nawrockiego"? Morawiecki, Kamiński, Wąsik i...

Ujawniona przez Jońskiego i Szczerbę lista ułaskawień ma zawierać nazwiska prominentnych polityków PiS, którzy w ostatnich latach narazili się wymiarowi sprawiedliwości. Według informatorów europosłów, na liście figurują m.in. były premier Mateusz Morawiecki, skazani w tzw. aferze gruntowej Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, a także "dwóch byłych komendantów policji".

"Tam jest cała, można powiedzieć, elita PiS, która albo ma postawione zarzuty, albo może mieć postawione też w najbliższym czasie" – alarmował Joński. Polityk nie wykluczył, że na liście może znaleźć się nawet sam Jarosław Kaczyński, w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym tzw. sprawy dwóch wież.

Joński podkreślił, że informacje o przygotowywanej liście pochodzą od sygnalistów, którzy wcześniej dostarczali mu i Szczerbie kluczowych danych o aferach PiS. "Nie podnosilibyśmy tego, gdyby nie fakt, że już w przeszłości Andrzej Duda ułaskawiał i wiemy doskonale, że na to czeka również m.in. pan (Marcin) Romanowski i inni z tzw. wymiaru sprawiedliwości z czasów PiS" - mówił Joński.

Weksle za kandydaturę? Kulisy "castingu" na prezydenta

Sensacyjne doniesienia o Karolu Nawrockim! Europoseł Michał Szczerba ujawnił, że według jego źródeł, Nawrocki musiał podpisać weksle in blanco, aby w ogóle zostać kandydatem PiS na prezydenta.

"Z trzech różnych źródeł otrzymaliśmy informację, że Nawrocki, kiedy odbywał casting prezesa na kandydata na prezydenta, musiał podpisywać weksle" – mówił Szczerba. Politycy opozycji sugerują, że weksle te mają być formą zabezpieczenia lojalności Nawrockiego wobec partii, a w razie "wystąpienia z szeregu" mogą zostać wykorzystane.

Krzysztof Brejza, również obecny na spotkaniu w Bydgoszczy, nazwał te informacje "szokującymi". Podkreślił, że wybory prezydenckie muszą być wyborami o uczciwą Polskę i nie można pozwolić, żeby pałac prezydencki stał się hurtownią ułaskawień dla skompromitowanych ludzi z układu związanego z PiS, którzy rozkradali Polskę przez osiem lat.

Reakcje i komentarze: Co na to PiS i sam Nawrocki?

Ujawnione przez Jońskiego i Szczerbę informacje wywołały burzę w polskiej polityce. Do momentu publikacji artykułu, zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i sam Karol Nawrocki nie odnieśli się bezpośrednio do zarzutów o przygotowywanie listy ułaskawień i podpisywanie weksli in blanco.

Brak reakcji ze strony PiS może być interpretowany jako próba unikania tematu, który jest niezwykle delikatny i potencjalnie szkodliwy dla wizerunku kandydata na prezydenta. Z drugiej strony, milczenie może być strategią wyczekiwania na rozwój sytuacji i przygotowania kompleksowej odpowiedzi, która zneutralizuje negatywny przekaz.

Niezależnie od strategii, jaką obierze PiS, ujawnione informacje z pewnością wpłyną na debatę publiczną i mogą mieć wpływ na wynik wyborów prezydenckich. Opinia publiczna z pewnością będzie oczekiwać jasnych i konkretnych odpowiedzi na pytania o listę ułaskawień i weksle Nawrockiego.

