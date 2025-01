Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sedno Sprawy 29.01.2025

Adrian Zandberg o Kaczyńskim i Tusku: "Nie jestem osobą, która drży na ich widok"

Adrian Zandberg mówi o swojej wizji prezydentury. Wskazuje, że jednym z priorytetów powinny być inwestycje w energetykę, przede wszystkim jądrową. Jako głowa państwa chciałby uzyskać zgodę rywalizujących sił politycznych w sprawie kluczowych projektów. - Uważam, że to czego potrzebujemy do 2035 to nie budowa jednej elektrowni jądrowej tylko ośmiu bloków jądrowych. Osiem bloków jądrowych to jest minimum żebyśmy zapewnili naszej gospodarce stabilną bazę, której potrzebuje przemysł - mówi w "Sednie Sprawy"