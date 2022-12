Adam Gierek przypomniał zasługi swojego ojca

Adam Gierek postanowił przypomnieć krótko sylwetkę swojego ojca, jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich polityków z czasów PRL. Opisał, co ojciec zrobił dla Polski, ale też to, jak go wspominają w innych krajach, np. we Francji. Okazją ku temu była rocznica wyboru Edwarda Gierka na stanowisko I sekretarza Komitetu Centralnego PZPR. Dokładnie 20 grudnia minęły 52 lata od tego wydarzenia. Adam Gierek przypomniał, że jego ojciec był związany z Sosnowcem i bardzo wcześnie zaczął pracę, jeszcze jako dziecko. Miał zaledwie 13 lat, kiedy został górnikiem! Dziś to szokujące, ale w dawniej na kopalniach w wielu krajach pracowały także dzieci.

52 lata temu Edward Gierek został I sekretarzem KC PZPR

"20 grudnia br. minęła 52 rocznica objęcia przez Syna Zagłębiowskiej Ziemi - Edwarda Gierka funkcji I sekretarza KC PZPR .Urodzony w Porąbce w dniu 6 stycznia 1913, zmarł 29 lipca 2001r. pochowany w Sosnowcu cm. ul. Zuzanny. W 1923 roku wraz z rodzoną wyemigrował do Francji. W wieku 13 lat zaczął pracować pod ziemią jako górnik – ładowacz wózków (...) Cześć Jego pamięci!" - napisał Adam Gierek na swoim profilu na Facebooku, przypominając, że 52 lata temu jego ojca wybrano I sekretarzem KC PZPR. Edward Gierek w pamięci Polaków zapisał się jako I sekretarz KC PZPR i polityk, który sprawił, że kraj się rozwijał, a ludzie mieli też szansę poczuć powiew Zachodu. W grudniu 1970 roku zastąpił Władysława Gomułkę. Na początku 1971 roku zasłynął wiecowym zawołaniem: "No to jak, towarzysze, pomożecie?".

Poniżej zobaczycie galerię dawnej willi Edwarda Gierka, w której dziś można się przespać!