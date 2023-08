ABW zatrzymało Rosjan. Kolportowali materiały Grupy Wagnera, minister zabrał głos

Ostatnio na terenie Karkowa i warszawy pojawiły się plakaty i naklejki promujące Grupę Wagnera i zachęcające do wstąpienia w ich szeregi. Widniał na nich między innymi napis „We are here. Join us” czyli „Jesteśmy tu. Dołącz do nas” i kod QR, który po zeskanowaniu telefonem przenosił użytkownika na stronę internetową z informacjami o Grupie Wagnera. Witryna wyświetlała się w języku rosyjskim.

Sprawą zajęła się policja po informacjach od zaniepokojonych mieszkańców. - Bardzo dziwna i zagadkowa sprawa. W Krakowie pokazały się plakaty reklamujące werbunek do ...Grupy Wagnera. To jakaś prowokacja, okazało się, że nie tylko w Krakowie – napisał na Facebooku prawnik Łukasz Wantuch, udostępniając zdjęcia materiałów. W sieci pojawiło się także mężczyzny, który na Bulwarach Wiślanych w Warszawie który rozmieszczał naklejki Grupy Wagnera.

Teraz minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński poinformowało zatrzymaniu dwóch Rosjan odpowiedzialnych za kolportowanie owych materiałów. - ABW współdziałając z Policją zidentyfikowała i zatrzymała dwóch Rosjan, którzy w Krakowie i Warszawie kolportowali materiały propagandowe Grupy Wagnera. Obaj usłyszeli zarzuty, dot. m. in. szpiegostwa, i trafili do aresztu – napisał na Twitterze.

