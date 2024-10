ABW chciała inwigilować Pegasusem liderki Strajku Kobiet. Zaskakujące doniesienia

Co dalej ze składką zdrowotną?

Jak donosi portal tvn24.pl wobec jednej z liderek Strajku Kobiet ABW chciała użyć Pegasusa, chodzi o Martę Lempart - główną twarz protestów. Natomiast z informacji, do których dotarli dziennikarze portalu wynika, że Pegasus miał zostać użyty wobec drugiej z liderek Klementyny Suchanow. - Wnioski do sądu o zgodę na kontrolę operacyjną funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego uzasadniali podejrzeniami o szpiegowską działalność liderek Ogólnopolskiego Strajku Kobiet - czytamy na tvn24.pl. Dziennikarze zapytali Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego o to, dlaczego nie powiadomiono ministra sprawiedliwości o tym, że wnioskowano o wykorzystanie Pegasusa wobec działaczek Strajku Kobiet, ale odpowiedzi nie uzyskano.

Czym jest Pegasus?

To oprogramowanie wykorzystywane do walki z terroryzmem, czy zorganizowaną przestępczością, mające ułatwienie inwigilacji. Pegasus został stworzony przez izraelską firmę. Oprogramowanie może być zainstalowane zarówno na smartfonie, jak i na komputerze. Służy do przechwytywania zawartości treści w urządzeniu i wysyłania jej dalej.