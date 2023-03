Abramsy płyną do Polski!

O tym, że już są przygotowane do wysyłki poinformował wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej, Mariusz Błaszczak. - Wzmacniamy pancerną pięść Wojska Polskiego, wzmacniamy polskie siły zbrojne, żeby realnie i skutecznie odstraszyć agresora - dodał. Czołgi, które wcześniej należały do Korpusu Piechoty Morskiej USA przeszły w Stanach poważne modyfikacje, które dostosowały je do wymogów Sił Zbrojnych RP. Wymieniono w nich m.in. moduły pancerza na nowocześniejsze. Do końca tego roku do Polski ma zostać dostarczonych 58 Abramsów, z których sformowany będzie cały batalion. Do końca 2024 r. mamy dostać kolejny batalion wraz z zapasami amunicji, części zamiennych i wozami zabezpieczenia technicznego.

Abramsy w Poznaniu