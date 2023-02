i Autor: Art Service/ Super Express abp. Jędraszewski

Szokująca opinia

Abp Jędraszewski wie, dlaczego w Polsce rodzi się mało dzieci. Znalazł winnego!

Abp Marek Jędraszewski zabrał głos w sprawie malejącej liczby urodzeń w Polsce. Metropolita krakowski w swoim stylu znalazł od razu winnego zapaści demograficznej w naszym kraju. W liście do wiernych na Wielki Post 2023 obwinia o to... media! Zdaniem duchownego, obraz rodziny wielodzietnej jest w nich nie tylko wypaczany, ale wręcz ośmieszany i piętnowany. Co dokładnie powiedział abp Jędraszewski? Fragmenty jego listu cytujemy na polityka.se.pl.