60 tysięcy złotych dla patocelebryty Jasia Kapeli za pisanie piosenek. Zobacz jak tłumaczy się Ministerstwo Kultury

Kapela napisze piosenki do musicalu

„Jako matka boska jestem radosna. Lecz gdy się wkurzę to bójcie się ch…” - tak zaczyna się jeden z tekstów, który kiedyś może zostanie wyśpiewany w musicalu. Może, bo jak mówi nam Jan Kapela, który mimo 40-tki na karku, ciągle przedstawia się jako „Jaś”, pieniądze są za napisanie tekstów i jeżeli musical nie powstanie nie zostaną zwrócone. - Jestem w kontakcie z reżyserką, która jest chętna do podjęcia się tego zadania – zdradza celebryta. - Ludzie wiążą ledwo koniec z końcem, a Jaś Kapela patus co bije się w freak fightach dostaje od rządu Tuska i PSL-u stypendium na 12 miesięcy – komentuje Andrzej Śliwka (37 l.) z PiS. Poprosiliśmy o komentarz w tej sprawie Urszulę Augustyn (61 l.), wiceprzewodniczącą komisji kultury. - Mam wielką nadzieję, że komisja konkursowa bardzo rzetelnie ocenia te wnioski, i oni biorą odpowiedzialność za to komu przyznają pieniądze. Nie znam tej sprawy – tłumaczy posłanka KO. Przeciętny musical zawiera koło 15 piosenek.

Rozwinięcie jego działalności artystycznej

Z prostego rachunku wynika więc, że Jaś Kapela ma do napisania miesięcznie trochę więcej niż jeden utwór, żeby zainkasować 5 tysięcy złotych. Ministerstwo Kultury poinformowało nas, że wnioski o stypendia oceniają niezależni eksperci.- Wniosek złożony przez pana Jana Kapelę, z uwagi na jego przygotowanie oraz wartość merytoryczną, został wysoko oceniony uzyskując 90 punktów na 100 możliwych. Zadanie, na które przyznano stypendium stanowi rozwinięcie jego działalności artystycznej. Pan Jan Kapela realizując projekty kulturalne napisał teksty piosenek do spektaklu "Człowiek z papieru" w reżyserii Jakuba Skrzywanka, które zostały dobrze przyjęte przez odbiorców - informuje resort.

Kapela poinformował nas, że pierwsze utwory do musicalu są już w procesie tworzenia. Podkreśla, że finalna wersja piosenek może być inna. Oto twórczość sponsorowana przez resortu kultury.

Jasnogórskie śluby Narodu Polskiego Bogarodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo Królowo Polski i świata, matko Narodu Polskiego My, Biskupi Polscy i Królewscy Kapłani Przychodzimy do twojego tronu Królowo Polski - przyrzekamy! W niewolę Ci się oddamy. Jesteś bardziej zajebista Niż nasza matka ojczysta

Piosenka matki boskiej Jako matka boska jestem radosna Lecz gdy się wkurzę to bójcie się chu.. Spadacie do zsypu, nie przyjdzie wiosna, Najpierw was opluje, potem abortuje

