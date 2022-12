Nie będzie ustawy zbliżającej do KPO?

Mija 41 lat od wprowadzenia stanu wojennego

13 grudnia 1981 r. rozpoczął się stan wojenny. W związku z 41. rocznicą tego wydarzenia Instytut Pamięci Narodowej podsumował działania prowadzone w 2022 r. przeciwko sędziom i prokuratorom, którzy prześladowali działaczy opozycji. - W ciągu roku prokuratorzy oddziałowych Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu złożyli do Sądu Najwyższego 38 wniosków. Wnioski te mają doprowadzić do pociągnięcia do odpowiedzialności 25 sędziów i 5 prokuratorów – powiedział dr Karol Nawrocki (39 l.), prezes IPN. - W tym krótkim czasie prokuratorom IPN udało się wydać 55 postanowień o przedstawieniu zarzutów byłym sędziom i prokuratorom, których nie obejmuje już immunitet. Prokuratorzy przygotowali także siedem aktów oskarżenia wobec dziewięciu osób – wymienił Nawrocki.

Jak działania IPN ocenia były działacz KOR i Solidarności Zbigniew Janas? - Otrzymałem karę więzienia. Było to dopiero w 1988 roku, bo długo się ukrywałem. Skazał mnie bardzo młoda osoba, która chyba nie umiała oprzeć się naciskom. Ja nie chciałem jej ścigać. Nigdy nie szukałem zemsty, bo ona niszczy też ścigającego – mówi nam Janas. - Natomiast nie chcę mówić za moich skazanych kolegów. Na przykład mój brat został skazany na odsiadkę przez wyjątkowo parszywego sędziego – dodaje Janas.

