Ustawa o mowie nienawiści. Prezydent Duda zaskarża nowelizację Kodeksu karnego do TK

10 kwietnia 2010 roku Polska pogrążyła się w żałobie. Samolot Tu-154M z prezydentem Lechem Kaczyńskim wraz z małżonką Marią i delegacją na pokładzie, lecący na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, rozbił się pod Smoleńskiem. W katastrofie zginęło 96 osób - elita polityczna, wojskowa i społeczna kraju. Na miejsce tragedii natychmiast udał się Jarosław Kaczyński, który zidentyfikował ciało swojego brata.

W naszej galerii zobaczysz, jak wyglądał uroczysty pogrzeb Marii i Lecha Kaczyńskich. A dalsza część tekstu pod galerią:

Powrót do Ojczyzny

11 kwietnia trumna z ciałem prezydenta Kaczyńskiego powróciła do Polski. Na lotnisku Okęcie odbyła się uroczystość powitania z udziałem władz państwowych i rodziny. Kondukt żałobny, żegnany przez setki tysięcy ludzi, przejechał ulicami Warszawy do Pałacu Prezydenckiego. Dwa dni później, 13 kwietnia, do kraju sprowadzono ciało Marii Kaczyńskiej. Po uroczystości na Okęciu, kondukt z jej trumną również przejechał przez Warszawę, żegnany przez tłumy mieszkańców.

Po mszy świętej w kaplicy Pałacu Prezydenckiego trumny z ciałami prezydenta i jego małżonki zostały wystawione w Sali Kolumnowej. Przez kilka dni setki tysięcy Polaków oddawało hołd parze prezydenckiej, składając kwiaty i modląc się w ciszy, żalu i zadumie.

Uroczystości pogrzebowe w Warszawie i Krakowie

17 kwietnia w Warszawie rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe. Trumny Lecha i Marii Kaczyńskich zostały przeniesione z Pałacu Prezydenckiego do archikatedry św. Jana Chrzciciela, gdzie odprawiono mszę żałobną. Po nabożeństwie, przy trumnach trwało całonocne czuwanie.

18 kwietnia trumny z ciałami prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki zostały przetransportowane do Krakowa. Po mszy żałobnej w bazylice Mariackiej, kondukt żałobny przeszedł ulicami miasta na Wawel. Zebrani żałobnicy klaskali i skandowali imię Lecha Kaczyńskiego, dziękując mu za służbę Polsce.

Trumny z ciałami Lecha i Marii Kaczyńskich zostały złożone w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów na Wawelu, w przedsionku krypty Józefa Piłsudskiego. W uroczystości, która miała charakter prywatny, uczestniczyli najbliżsi krewni i przyjaciele tragicznie zmarłej pary prezydenckiej.

Od tego wydarzenia minęło już 15 lat. Tragedia i wspólna żałoba zjednoczyła niemal wszystkich Polaków, którzy niezależnie od swoich poglądów żegnali zmarłą parę prezydencką nie tylko w Warszawie i Krakowie, ale także innych miejscowościach.

Quiz o Marii Kaczyńskiej. Polacy kochali tę pierwszą damę. Co o niej wiesz? Pytanie 1 z 12 Maria Kaczyńska z domu miała na nazwisko: Mickiewicz Mackiewicz Muszyńska Następne pytanie