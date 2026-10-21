Minister Żurek o Trybunale Konstytucyjnym: Sędziowie mają plan. Wesprzemy ich!

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
Kamil Szewczyk
Kamil Szewczyk
2026-10-21 6:50

Trwa walka o Trybunał Konstytucyjny. Koalicja rządowa domaga się dopuszczenia do orzekania w TK sędziów wybranych przez Sejm. Tymczasem prezes Trybunału Bogdan Święczkowski (56 l.) nie uznaje ich, gdyż nie złożyli przysięgi w obecności prezydenta. – Sędziowie mają plan, wszystko zmierza w dobrą stronę – zapewnia nas minister sprawiedliwości Waldemar Żurek (56 l.) i deklaruje wsparcie dla sędziów.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w garniturze. O sporze wokół Trybunału Konstytucyjnego przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Hojny Artur / Super Express

Prezydent Karol Nawrocki (43 l.) nie odebrał ślubowania od pięciorga z ośmiorga sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm: Krystiana Markiewicza (50 l.), Marcina Dziurdy (54 l.), Anny Korwin-Piotrowskiej (56 l.), Macieja Taborowskiego (48 l.) i Macieja Berka (54 l.). Jak deklaruje minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, sędziowie ci mają plan działania, a państwo udzieli im pełnego wsparcia.

Sędziowie ci złożyli ślubowanie w Sejmie z formułą „wobec prezydenta” i przekazali rotę do Kancelarii Prezydenta RP. KPRP uznała ten tryb za niewystarczający, a prezes TK Bogdan Święczkowski nie dopuścił ich do orzekania. Zaprzysiężona przez prezydenta została jedynie trójka sędziów: Magdalena Bentkowska (48 l.), Dariusz Szostek (52 l.) i Sławomir Patyra (52 l.).

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Cała ósemka wydała oświadczenie, nazywając brak zaproszenia pozostałej piątki „arbitralną próbą selekcji”. Przypomnieli, że prezydent nie ma kompetencji do wyboru sędziów, a złożone ślubowania są prawnie skuteczne. Zapowiedzieli kroki prawne w celu przywrócenia praworządności w TK.

W poniedziałek prezes TK zdecydował o przekazaniu tego oświadczenia rzecznikowi dyscyplinarnemu w celu rozpatrzenia w toczącym się postępowaniu. Zapytaliśmy ministra sprawiedliwości, jak wyobraża sobie przywrócenie pracy w Trybunale. – Sędziowie mają plan, a państwo ich wesprze. Musimy jeszcze uzbroić się w cierpliwość, ale wszystko zmierza w dobrą stronę – zapewnia Waldemar Żurek. KS, ABR

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WALDEMAR ŻUREK
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY