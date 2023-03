Zbigniew Ziobro zdradził, dlaczego nosi broń. Porażające wyznanie

Co dziś robi była premier?

Zbigniew Ziobro pojawił się na konferencji w Bełchatowie z pistoletem wetkniętym za pasek spodni. Wszystko wydało się, gdy wiatr podwinął tył marynarki ministra. Sprawa wzbudziła wiele emocji, pojawiły się także głosy o nieodpowiedzialności polityka. 14 marca w TVP Info sam zainteresowany postanowił powiedzieć wprost, dlaczego nosi przy sobie broń. Jak się okazuje, Zbigniew Ziobro boi się o swoje życie w związku z walką z gangami narkotykowymi. - Na skutek naszych działań, ale też zmian prawnych uderzających w mafię dopalaczową, herszt zdecydował się zlecić zabójstwo, w tym między innym i mojej osoby i, tak jak każdy obywatel, mam prawo w tym wypadku do posiadania broni – mówił w TVP Info minister. Jak przyznał, na co dzień całodobowo towarzyszą mu ochroniarze, jednak w weekendy daje im wolne, by mogli spędzić czas z bliskimi. Podkreślił, że sam dobrze wie, jak ważny jest czas spędzany z rodziną. Na koniec dodał, że podczas pracy w Warszawie przechuje pistolet w specjalnym sejfie.

W naszej galerii poniżej możesz zobaczyć, jak Zbigniew Ziobro trenuje na strzelnicy.

