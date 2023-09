Zbigniew Ziobro na zawodach strzeleckich! Padły ważne słowa

Ten poseł wypada najgorzej! Co zrobił w tej kadencji Sejmu? Szczęka opada

o co chodzi?

Jak wyglądałby wynik wyborów, gdyby głosowały same kobiety? Ogromne zaskoczenie!

Zbigniew Ziobro uroczyście rozpoczął tegoroczną edycję zawodów strzeleckich, które cieszą się szczególną popularnością wśród formacji mundurowych. Minister wygłosił przemówienie, w którym podkreślił ważną rolę wszystkich służb w dbaniu o bezpieczeństwo Polski.

- To dzięki wojsku, policji, Straży Granicznej, czy Służbie Więziennej, Polska jest bezpiecznym krajem. Niestety, dziś szargany jest honor i prestiż munduru. Pani Agnieszka Holland przygotowała film, który w sposób kłamliwy pokazuje żołnierzy i funkcjonariuszy Straży Granicznej. Ci młodzi ludzie służą Polsce i Polakom. Tymczasem przez panią Holland przedstawiani są jako bandyci i sadyści. My, jako obywatele, jesteśmy im winni solidarność i wdzięczność – mówił.

Szef resortu sprawiedliwości mówił także o finansowym wsparciu dla rodzimych służb, a zwłaszcza Służby Więziennej. Została bowiem objęta dwoma programami modernizacyjnymi, w ramach których między innymi odbywa się tworzenie i rozbudowa zakładów karnych, poprawę warunków służby, a także szkolenia dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

- Chodzi o to, by także Służba Więzienna była przygotowana do obrony kraju – wyjaśnił minister.

Głos zabrał także dyrektor okręgowy SW w Rzeszowie płk. Krzysztof Kulczycki, który poinformował, że na infrastrukturę więziennictwa na Podkarpaciu przeznaczono od 2016 roku ponad 400 mln zł.

– Budujemy i modernizujemy obiekty m.in. w Jaśle, Sanoku, Dębicy czy Chmielowie. Inwestycje poprawią warunki służby funkcjonariuszy, ale też zapewnią nowe miejsca pracy i przyczynią się do rozwoju regionu – stwierdził.

QUIZ. Czy ta wypowiedź polityka jest prawdziwa? Pytania dla śledzących "Wiadomości" i "Fakty" Pytanie 1 z 12 Czy to prawdziwa wypowiedź Donalda Tuska: "Gdy widzę te pląsy u Rydzyka, to jestem dumny z Polski" Tak Nie Dalej