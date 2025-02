i Autor: SE

co wiadomo?

Zmiany w kancelarii prezydenta. Mastalerek potwierdza! "To dobry moment, by pokazać, że prezydent ma plan"

Pojawiły się doniesienia dotyczącego tego, że już dziś (3 lutego) ma dojść do zmian w kancelarii Andrzeja Dudy. Chodzi o współpracowników prezydenta. W programie "Sedno sprawy" wieści te potwierdził Marcin Mastalerek: - Mogę potwierdzić, że dziś po południu dojdzie do zmian w kancelarii przydatna, prezydent te zmiany głosi. To bardzo dobry moment, na to, by pokazać, że prezydent ma plan i wiec co robi, daje szansę ludziom, którzy chcą ciężko pracować.