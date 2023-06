Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sedno Sprawy 27.06.2023

Wychodzimy z Unii Europejskiej? Każdy polityk powinien to rozważać, tak twierdzi jeden z liderów Konfederacji

Witold Tumanowicz, szef sztabu Konfederacji, twierdzi, że w polityce najważniejszy powinien być nasz interes narodowy. Gość "Sedna Sprawy" pytany, czy jego formacja nie ukrywa przed wyborcami swoich prawdziwych planów wobec Unii Europejskiej, przyznaje, że wyjście ze Wspólnoty zawsze trzeba brać pod uwagę. -Każdy polityk, który chce wpływać na politykę zagraniczną, powinien rozważać możliwość opuszczenia Unii Europejskiej. To jest oczywiste, jako bezpieczne wyjście awaryjne. Jak można by negocjować asertywnie z Unią Europejską, jeśli Unia Europejska będzie miała poczucie, że my tak naprawdę nie mamy żadnego wyjścia- mówi nam Witold Tumanowicz.