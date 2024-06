Wybory do Parlamentu Europejskiego. Wynik Janusza Korwin-Mikkego

Łukasz Kohut zaangażował się w politykę po swoim powrocie do Polski w 2012 roku. Dołączył do Ruchu Palikota, z którego wystąpił w 2018 roku. Następnie dołączył do Wiosny Roberta Biedronia. Właśnie z listy tej partii dostał mandat europosła w wyborach z 2019 roku. Startował wówczas z okręgu 11 (województwo śląskie). Warto przypomnieć, ze 16 grudnia 2020 roku jako pierwszy przemawiał w Parlamencie Europejskim po śląsku.

Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego 2024 zdecydował się opuścić szeregi Lewicy, by móc po raz kolejny kandydować z województwa śląskiego. Zajmował miejsce trzecie na listach KO. W tym okręgu konkurował między z innymi z Patrykiem Jakim z listy PiS-u, Michałem Gramatyką z PSL, Januszem Korwin-Mikkem z listy Bezpartyjnych Samorządowców, a z list KO Borysem Budką. Czy tym razem Łukasz Kohut odniósł sukces w wyborach? Gdy tylko będą takie wiadomości, od razu je podamy. Z danych exit poll wynika, że Łukasz Kohut został europosłem.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 - frekwencja

Wybory parlamentarne z 15 października 2023 roku zaskoczyły rekordowo wysoką frekwencją. Wówczas na wybory poszło 74,38 proc. Polaków uprawnionych do głosowania. Czy wybory do Parlamentu Europejskiego również cieszyły się tak dużym zainteresowaniem? Jak wynika z danych przekazanych przez PKW frekwencja na godz. 17:00 w tegorocznych eurowyborach wyniosła 28,2 proc.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Która partia wygrała?

Z informacji pierwszych sondaży exit poll podanych do tej pory wynika, że najwięcej głosów zdobyła partia Koalicja Obywatelska.

