i Autor: Artur Hojny/SUPER EXPRESS Jarosław Kaczyński. Sejmowa komisja śledcza w sprawie Pegasusa

Najnowszy sondaż

Wyborcy PiS oceniają decyzję Kaczyńskiego ws. pozostania na stanowisku: "Niechęć do niego jest spora"

brg 4:53 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Dwóch na trzech wyborców PiS chce by Jarosław Kaczyński (75 l.) dalej stał na czele tej partii. Tak wynika z najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”. Zdaniem profesora Kazimierza Kika (77 l.) prezes wcale nie ma jednak powodów do radości. - Jak na wodzowską partię, to niechęć do niego jest spora – uważa ekspert.