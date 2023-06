Wszyscy ludzie Kaczyńskiego i Tuska

Przed każdymi wyborami politycy powtarzają zaklęcia o ważności nadchodzącego głosowania, żeby zmobilizować swój elektorat. Tym razem mogą mieć jednak więcej racji niż zwykle. Po pierwsze, wynik wyborów parlamentarnych może przełożyć się na wiosenne elekcje do Parlamentu Europejskiego i do władz samorządowych, a po drugie, to może być ostatnie, w tych rolach, starcie gigantów polskiej polityki: Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska. - To będzie najbardziej agresywna i kłamliwa kampania. Platforma będzie używała różnych sposobów żeby nas oczernić – przewiduje Marek Suski (65 l.). Podobne oskarżenia, tyle, że pod adresem PiS, formuje Sławomir Neumann (55 l.). - Już na ostatni więc Tuska wysłali bojówkarzy związkowych. Będą w tej kampanii używali wszystkich dostępnych środków – twierdzi poseł Platformy. A, że do kluczowego boju trzeba wystawić sprawną armię, szeregi po jednej i drugiej stronie stają się już coraz bardziej zwarte. W PiS po niedawnym przegrupowaniu, kluczowa będzie rola Joachima Brudzińskiego (55 l.). Ten, jak słyszymy od niektórych polityków PiS, przyjaciel Jarosława Kaczyńskiego, stoi na czele sztabu, do którego należy między innymi Adam Bielan (49 l.). Nie ulega wątpliwości, że lider obozu Zjednoczonej Prawicy ciągle blisko współpracuje z premierem Mateuszem Morawieckim (55 l.) i ciągle ceni głos szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego (74 l.), czy Józefa Orła (77 l.). W bieżącej, partyjnej działalności, najbliżej Jarosława Kaczyńskiego są sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski (45 l.) i dyrektor biura prezydialnego partii Michał Moskal (29 l.). Na przestrzeni lat, mają tu miejsce nieznaczne zmiany. Podobnie jest u Donalda Tuska, któremu ciągle nieformalnie, a bardziej przyjacielsko, jak słyszymy w PO, doradza Igor Ostachowicz (55 l.). Regularne choć nie tak częste, są kontakty przewodniczącego PO z Janem Krzysztofem Bieleckim (72 l.). Najwierniejszy z wiernych druhów Donalda Tuska, czyli Paweł Graś (59 l.) pracuje dla Europejskiej Partii Ludowej i mieszka w Brukseli, więc siłą rzeczy, nie widać go obok byłego szefa Rady Europejskiej. Często widać za to Agnieszkę Rucińską (42 l.), ta była dziennikarka i dyrektor biura prasowego KO, towarzyszy Tuskowi w niemal każdym wyjeździe i każdej publicznej aktywności. Nie można tez zapomnieć o kręgu najważniejszych polityków PO, do których zaliczają się Bartłomiej Sienkiewicz (62 l.), Marcin Kierwiński (47 l.), Borys Budka (45 l.) i Jan Grabiec (51 l.). Warto jednak zwrócić uwagę na to co mówi Julia Pitera (70 l.), kiedyś jedna z liderek PO. - Nie jestem przekonana, że ci którzy naprawdę są blisko i doradzają, pchają się przed kamery. O prawdziwych doradcach bardzo często niemal nikt nie wie – tajemniczo puentuje Julia Pitera.

