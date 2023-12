i Autor: Marcin Gadomski//Super Express, Łukasz Gągulski/Super Express Donald Tusk Szymon Hołownia

Niesamowite!

Wspaniała wiadomość dla Tuska, jeszcze lepsza dla Hołowni! Niebywała sytuacja

Lider PO Donald Tusk i marszałek Sejmu Szymon Hołownia mają powód do świętowania! Wystarczy spojrzeć na wyniki sondażu zaufania do polityków, by wiedzieć, dlaczego. Oboje odnieśli niebywały sukces. Prezydent Andrzej Duda może im pozazdrościć!