Wójcik jak Krawczyk! Minister zaśpiewał ciężko chorym w hospicjum

Poseł Solidarnej Polski Michał Wójcik pokazał swój ogromny talent wokalny przy okazji świąt Bożego Narodzenia w 2022 roku. Nagrał wówczas kilka największych świątecznych hitów, zachwycając głosem. Polityk wybrał piosenki z repertuaru Chrisa Rea, Binga Crosby’ego, Michaela Bubble’a czy Elvisa Presleya, a jego śpiew w niczym nie ustępował oryginałom! Teraz minister postanowił wykorzystać swój talent, by sprawić nieco przyjemności chorym dzieciom. To był piękny gest ministra z Solidarnej Polski. Michał Wójcik wybrał się do katowickiego hospicjum, aby dać koncert ciężko chorym. - To był mój najważniejszy dotychczasowy koncert. Wielkie przeżycie -wyznał nam. I tym razem wybrał ambitny repertuar. - Zaśpiewałem piosenkę Krzysztofa Krawczyka pt. „Parostatek” - opowiadał. Nie tylko dla słuchaczy wydarzenie było niezwykłym doświadczeniem. Także odbiorcy byli zachwyceni. - Ludzie zaczęli śpiewać, tańczyć, choć są bardzo ciężko chorzy. To było niezwykle przeżycie. Dziękuję, że choć przez chwilę mogłem dać radość ludziom. Ta wizyta wiele mnie nauczyła – opowiada nam minister Michał Wójcik.

