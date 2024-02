Wiemy, kto został nowym prezesem Orlenu!

Miało dojść do awantury

We wtorek Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało radę nadzorczą „PKN Orlen”. Wcześniej rada odwołała ze stanowiska dotychczasowego prezesa spółki Daniela Obajtka. Minister aktywów państwowych w imieniu akcjonariusza Skarbu Państwa powołał Witolda Literackiego do zarządu Orlen S.A oraz z dniem 6 lutego 2024r. powołał go na funkcję pełniącego obowiązki prezesa zarządu. Ponadto rada nadzorcza spółki odwołała ze składu zarządu „Orlenu” następujące osoby: Adama Buraka, Krzysztofa Nowickiego, Roberta Perkowskiego, Piotra Sabata oraz Iwonę Waksmundzką-Olejniczak. Kim jest nowy prezes spółki?

Witold Literacki to absolwent Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Nauk Społecznych, który ukończył w 1994 roku. Zdobył dyplom MBA w Lubelskiej Szkole Biznesu przy współpracy z University of Central Lancashire w Wielkiej Brytanii w 2006 roku. Jest ekspertem w dziedzinie finansów i podatków, a od wielu lat związany zawodowo z branżą paliwowo-energetyczną.

Literacki doświadczenie menadżerskie zdobywał zarówno w firmach zagranicznych, jak i polskich, w tym w PKN ORLEN. W latach 2022 – 2023 pełnił funkcję dyrektora finansowego w PERN SA. Wcześniej w latach 2020-2022 był zatrudniony jako dyrektor finansowy w Warszawskich Zakładach Mechanicznych PZL- WZM w Warszawie SA. W latach 2008- 2020 był dyrektorem biura podatków w PKN ORLEN SA. W latach 2007 - 2008 zatrudniony był jako manager ds. podatkowych w RWS Stoen SA. Pełnił również funkcję senior managera ds. kontroli podatkowej w Carrefour Polska Sp., a także pracował jako konsultant w firmie Arthur Andersen Sp. z o.o.. Od 1991 do 1997 był inspektorem w dziale kontroli podatkowych Urzędu Skarbowego w Zabrzu.