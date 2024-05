Wielki marsz w Warszawie. Kaczyński apeluje o udział

10-latka nagle zadała Donaldowi Tuskowi dwa pytania. Nie do wiary, co chciała wiedzieć!

Wielki protest w Warszawie organizuje "Solidarność", ale pojawić się na nim zamierzają politycy oraz sympatycy Prawa i Sprawiedliwości. Manifestanci będą wyrażać swój sprzeciw przeciwko polityce Unii Europejskiej, w marszu mają wziąć rolnicy. O uczestnictwo w proteście zaapelował Jarosław Kaczyński. - Ten marsz w Warszawie zainicjowała Solidarność, myśmy mieli inną datę. Ale dzisiaj jest taki czas, że nie ma co się dzielić, trzeba być razem. Trzeba pamiętać, że my do tych wyborów idziemy jako Prawo i Sprawiedliwość, jako Zjednoczona Prawica, ale idziemy przede wszystkim jako biało-czerwoni - powiedział Jarosław Kaczyński w Stalowej Woli. O udział w proteście apelował również Piotr Duda, szef NZSS "Solidarność". - Każdy, kto czuje się pokrzywdzony w związku z unijną polityką klimatyczną, będzie mógł wziąć udział w tej demonstracji. Zielony Ład jest nie do zaakceptowania nie tylko przez polskich rolników - podkreślił.

Marsz "Precz z Zielonym Ładem" ma się rozpocząć o godzinie 12.00 na placu Zamkowym. Manifestanci przejdą potem pod Sejm. Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami w tej części stolicy.

Widzimy się już w ten piątek w Warszawie. Startujemy o 12:00 na Placu Zamkowym. Dołączajcie licznie, pokażmy, że nie godzimy się na ubóstwo Polaków w imię polityki klimatycznej UE! #PreczZzielonymŁadem pic.twitter.com/WVdy8hXV1Z— Piotr Duda (@DudaSolidarnosc) May 8, 2024

