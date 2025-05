Wieczór wyborczy „Super Expressu”. Tego nie można przegapić

Wieczór wyborczy „Super Expressu” na naszym kanale na YouTube, który rozpocznie się w niedzielę 18 maja, o godz. 20.30 poprowadzi Kamila Biedrzycka. Nasi reporterzy będą w najważniejszych sztabach, by na gorąco relacjonować nastroje tam panujące oraz to, co się wydarzy. To dziennikarze dziennika "Super Express" i Radia ESKA, którzy będą też zbierać gorące komentarze polityków już po zakończeniu ciszy wyborczej.

O 21:00 podczas wieczoru wyborczego SE podane zostaną pierwsze sondażowe wyniki exit poll, transmitowane będą wystąpienia kandydatów, a całość skomentują goście:

dr Ewa Pietrzyk-Zieniewicz (politolog)

prof. Antoni Dudek (historyk)

prof. Tomasz Słomka (politolog)

dr Mirosław Oczkoś (specjalista ds. wizerunku politycznego).

Specjalne wydanie "Prezydenckiego Pokera"

Po zakończeniu wieczoru wyborczego zapraszamy Państwa na specjalne wydanie programu „Prezydencki Poker” z poszerzonymi analizami i prognozami. Poprowadzą go dziennikarze polityczni „Super Expressu”: Jan Złotorowicz, Kamil Szewczyk, Tomasz Walczak i Jacek Prusinowski.

Gdzie obejrzeć Wieczór wyborczy „Super Expressu”?

Wieczór Wyborczy „Super Expressu” i „Prezydencki Poker” nadawane będą na kanale „Super Expressu” na YouTube, na stronie głównej se.pl oraz w telewizji internetowej Super Express TV.

W powyborczy poniedziałek (19 maja) wydarzenia poprzedniego wieczoru skomentują w „Expressie Biedrzyckiej” m.in.

były prezydent Aleksander Kwaśniewski,

senator KO Krzysztof Kwiatkowski,

europoseł PiS Tobiasz Bocheński

oraz socjolog i politolog prof. Radosław Markowski.

Powyborcze komentarze i opinie pojawią się także w poniedziałkowym wydaniu „Porannego Ringu 7.50” na kanale „Super Ring”.

i Autor: SE