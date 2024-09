Wiceminister spraw wewnętrznych o odbudowie po powodzi: "Będzie bardzo trudna"

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek w Radiu Plus:

Radio Plus: - Na jednym z posiedzeń sztabu kryzysowego premier mówił, że „ludzie tam na dole nie mają poczucia, że wszystko gra, wręcz przeciwnie”. Brzmi to jak akt oskarżenia wobec waszej ekipy. Nie wszystko działa jak należy?

Czesław Mroczek: - W tych trudnych chwilach walki z żywiołem nie można zrobić wszystkiego na 100 procent. Natomiast od samego początku w każdej miejscowości, w każdym mieście, z ludźmi są służby i niosą pomoc. Przecież kiedy mieliśmy takie trudne sytuacje, że nie można było ewakuować ludzi poprzez dojście do nich, nie można było też dojechać samochodem używaliśmy śmigłowców. Nikt nie pozostaje bez pomocy. Jednak we wszystkich tych sytuacjach, w których coś nie zadziałało w sposób lepszy, trzeba wyciągnąć wnioski. Ja od tego nie uciekam.

- Polityka informacyjna rządu, komunikacja, nie są jednymi z głównych problemów w kryzysowym czasie?

- Myślę, że nigdy nie było tak jak teraz, że wszyscy Polacy mogą oglądać informacje na żywo z posiedzenia sztabu i tam nikt niczego nie ukrywa i widać, że jest koordynacja. Widać to gołym okiem i nie trzeba do tego przekonywać, przecież Polacy oglądają te poranne i wieczorne sztaby i widzą jak to działa. Siły i środki, które zaangażowaliśmy są bardzo duże. Na ten etap akcji ratunkowej, która trwa jeszcze w wielu miejscowościach nakłada się już drugi etap usuwania skutków i odbudowy. I wszędzie tam zostają służby. To jest etap o wiele trudniejszy. Przecież tak wiele osób zostało ze zniszczonymi domami. To jest po prostu tragedia tych ludzi.

- Jakie to liczby jeżeli chodzi o zniszczone mieszkania i domy?

- W tej chwili trwa ciągle proces zgłaszania się ludzi o tę wypłatę doraźnej pomocy.

- Chodzi o 10 tysięcy złotych?

- Właśnie przy tej okazji gminy, powiaty i wojewodowie ustalają dokładnie skalę zniszczeń. Skala zniszczeń to jest pewien proces. Władze samorządowe i rządowe dokonają teraz tego szacunku. Uruchomiliśmy narzędzia prawne dające podstawę do wypłaty tych zasiłków doraźnych na przetrwanie tych dni pierwszych już w poniedziałek. I te wnioski mogą być składane i wypłacane, przy tych wnioskach po prostu poszkodowani składają oświadczenie o zniszczeniu.

- Jak dużym problemem są szabrownicy panie ministrze? Ile takich osób do tej pory złapano?

- Ta informacja też pojawiała się na posiedzeniach sztabu. Rozmawiałem z zastępcą Komendanta Głównego Policji panem generałem Romanem Kusterem, który odpowiada za akcję zabezpieczenia tych wszystkich terenów gdzie mieszkańcy musieli opuścić swoje domostwa. Mamy kilka potwierdzonych przypadków. Policja została tam oddelegowana jeszcze przed rozpoczęciem powodzi w dwóch celach, niesienia pomocy, uczestniczenia w akcji ratowniczej razem ze strażakami, a później pozostania na tym terenie i pilnowania porządku publicznego, a w szczególności mienia tych osób, które zostawiły dobytki.

- Polscy strażacy wielokrotnie wyjeżdżali do niesienia pomocy w innych krajach, u nas nie widać takiego wsparcia, może poza czeskimi śmigłowcami, czy żołnierzami USA.

- Możemy korzystać z mechanizmu unijnego. Jednak na razie nie prosiliśmy o to, bo jeżeli chodzi o zasoby osobowe i sprzętowe mamy wystarczające.

- Nie wierzę, że nie przydaliby się doświadczeni strażacy ze sprzętem?

- Mamy jeszcze nie użyte odwody i gotowość strażaków ochotników i Państwowej Straży Pożarnej z całego kraju. Jeszcze nie wszyscy zostali włączeni do akcji. Ale oczywiście mamy ten mechanizm do użycia. Zgłaszają się też poszczególne państwa, na przykład obciążona przez wojnę Ukraina też zgłosiła gotowość wysłania nam tutaj pomocy.

Rozmawiał Jacek Prusinowski

Zaczynamy od nowa, nic nam nie zostało Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.