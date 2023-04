Co dziś robi była premier?

Ukraina kupi od Polski uzbrojenie. To Rosomaki, karabinki Grot i Kraby

"W ostatnim czasie, Ukraina złożyła w Polsce zamówienia na znaczące ilości uzbrojenia polskiej produkcji - armatohaubice Krab, karabinki Grot oraz transportery opancerzone Rosomak. Jest to duży sukces polskiego przemysłu zbrojeniowego" - czytamy na oficjalnej stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. To między innymi efekt rozmów rządu premiera Mateusza Morawieckiego ze stroną ukraińską. A to nie koniec zamówień Ukrainy na uzbrojenie polskiej produkcji. Przypomnijmy, że w środę, 5 kwietnia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wraz z małżonką Ołeną Zełenska gościli w Polsce. Była to pierwsza oficjalna zagraniczna wizyta prezydenta Ukrainy od czasu wybuchu wojny na Ukrainie. Zełenski spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą, a także z premierem Mateuszem Morawieckim.

Polska dostarczy Ukrainie sprzęt obronny: wyrzutnie przeciwlotnicze Piorun i Raki

Podczas spotkania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w obecności Zełenskiego i Morawieckiego, podpisane zostało m.in. porozumienie o współpracy w zakresie wspólnego wytwarzania amunicji czołgowej kalibru 125 mm. Później prezydent Zełenski i premier Morawiecki podpisali także list intencyjny o współpracy w zakresie dostaw sprzętu obronnego, w szczególności transporterów Rosomak. Ale nie tylko. Ukraina kupi od Polski:

150 transporterów Rosomak,

trzy kompanijne moduły samobieżnych moździerzy Rak,

100 pocisków do wyrzutni przeciwlotniczych Piorun.

Kołowe transportery opancerzone Rosomak (KTO Rosomak) to licencyjna wersja kołowego transportera opancerzonego AMV. Rak to z kolei moździerze samobieżne zbudowane na podwoziu Rosomaków. Raki produkowane są w Hucie Stalowa Wola SA. Ukraina kupi też od Polski Pioruny, czyli przenośne zestawy rakietowe, służące do zwalczania wrogiego lotnictwa na krótkich dystansach. Pioruny produkowane są przez zakłady Mesko w Skarżysku-Kamiennej.

Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej: Rosomaki będą dostarczane w różnych wersjach

Przypomnijmy, że o zamówieniu dotyczącym Rosomaków dla Ukrainy poinformował premier Morawiecki w sobotę, 1 kwietnia podczas wizyty w należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej zakładach Rosomak w Siemianowicach Śląskich. Ale wtedy była mowa o 100 Rosomakach, ostatecznie będzie ich aż 150. Transakcja ma zostać sfinansowana z pieniędzy amerykańskich i unijnych. Z kolei Sebastian Chwałek, prezes PGZ, poinformował, że Rosomaki będą dostarczane w różnych wersjach, zależnie od wymagań zamawiającego. Jak dodał, dokładne konfiguracje uzbrojenia będą przedmiotem szczegółowych rozmów.

Za nami bardzo ważne rozmowy 🇵🇱🤝🇺🇦 Premier @MorawieckiM spotkał się prezydentem @ZelenskyyUa w KPRM. Jednym z głównych tematów rozmów była kwestia zakupu polskiego sprzętu wojskowego przez stronę ukraińską, która kupuje od polskich🇵🇱 zakładów 150 Rosomaków, 3 kompanijne moduły… pic.twitter.com/n1lBao95W2— Piotr Müller (@PiotrMuller) April 5, 2023