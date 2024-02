Premier Tusk rozmawiał z szefową Parlamentu Europejskiego. W tle interes rolników

Podczas wspólnej konferencji szef polskiego rządu Donald Tusk przekazał, że rozmawiał z Metsolą m.in. o zbliżających się wyborach do PE. Podkreślił, że jej obecność jest znaczącym elementem kampanii profrekwencyjnej. - W Polsce frekwencja osiągnęła rekordowe wymiary w wyborach 15 października, ale także w ostatnich wyborach do PE. Jest to dobre miejsce, by rozmawiać, jak ważne są wybory europejskie i jak ważny jest Parlament Europejski - powiedział premier Tusk. Zaznaczył, że obecnie w Polsce bardzo istotna jest kwestia bezpieczeństwa żywnościowego jako części bezpieczeństwa Polski i UE w kontekście wojny na Ukrainie, decyzji dotyczących liberalizacji handlu z Ukrainą i niektórych aspektów Europejskiego Zielonego Ładu. - Z wielkim uznaniem przyjąłem decyzje, które zapadły w PE pod przewodnictwem Roberty Metsoli w odniesieniu do pestycydów. To jeden z przykładów, gdzie udało się znaleźć rozwiązanie, które ułatwia także naszym rolnikom, naszym producentom życie w tych trudnych czasach - powiedział Tusk. Jak jednocześnie dodał, "oczywiście, to nie jest wystarczające". - Rozmawialiśmy dzisiaj też długo o specyficznej sytuacji polskiego rolnictwa w związku z geografią i charakterem polskiego rolnictwa. Liczę na zrozumienie szefowej PE i wiem, że się nie przeliczę. Wiem, że takie zrozumienie uzyskaliśmy - relacjonował premier.

Donald Tusk o interesie rolników

Według premiera europejscy, w tym polscy rolnicy, muszą mieć pewność, że przyjmowane rozwiązania na szczeblu unijnym będą dla nich przyjazne, a nie wymierzone w ich podstawowe interesy. - Mówię tu zarówno o eksporcie produktów rolnych i żywnościowych z Ukrainy i niektórych zapisach Zielonego Ładu. To nie jest proste. W ogóle nie ma dziś rzeczy prostych w europejskiej polityce - ocenił. Premier zaakcentował, że należy wspólnie - jeszcze w tej kadencji i w przyszłej kadencji Parlamentu Europejskiego - skuteczniej zacząć dbać o interesy producentów rolnych w Europie i Polsce. - To jest kwestia bezpieczeństwa całej UE i Polski w kontekście wojny na Ukrainie i zagrożenia globalnym konfliktem, który nie jest abstrakcją. Wszyscy musimy się do tego przygotowywać możliwie zjednoczeni, mając na uwadze także bezpieczeństwo żywnościowe - dodał. Premier Donald Tusk zauważył, że temat rolników i ich interesów będzie poruszony, m.in. na jego wniosek, w marcu na Radzie Europejskiej. Podziękował Metsoli za dotychczasową współpracę. "Możesz liczyć na wsparcie polskich przyjaciół dziś i jutro" - zadeklarował Tusk, zwracając się do przewodniczącej PE.

Metsola odnosząc się do planowanych w UE zmian w kontekście polityki klimatycznej zaznaczyła, że muszą one brać pod uwagę również sektor rolny. Wyraziła nadzieję na znalezienie "odpowiedniego rozwiązania". - Drogi Donaldzie, zawsze mówiłeś, że musimy wspólnie bronić naszych wartości - demokracji, praworządności i pokoju – nawet jeśli będą one podważane, bo są one tym, co nas definiuje - powiedziała przewodnicząca Parlamentu Europejskiego. Wizyta przewodniczącej PE w Polsce jest częścią jej podróży po wszystkich państwach członkowskich UE w okresie poprzedzającym wybory do Parlamentu Europejskiego, które zaplanowano na czerwiec.

