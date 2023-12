Tu zamieszka nowy premier. Tusk wraca na Parkową. MAMY ZDJĘCIA!

Lokalizacja marzenie. Szczególnie dla miłośnika joggingu, jakim jest Donald Tusk. Willa usytuowana jest tuż obok Łazienek Królewskich, po których można biegać godzinami. Za to zaledwie 10 minutowy spacer wystarczy, by szef rządu znalazł się w swojej kancelarii. Po kolejnych 10 minutach będzie już w Sejmie. Budynek jest częścią większego rządowego kompleksu. Najgłębiej położona willa należy właśnie do premiera. Budynek ma niemal 500 metrów kwadratowych powierzchni. Goście przyjmowani są w eleganckim salonie na parterze. Na piętrze mieszczą się kolejne saloniki, łazienki, kuchnia, sypialnia i dwie garderoby. W jednym z lepiej strzeżonych budynków w kraju mieszkali między innymi Jarosław Kaczyński, Beata Szydło i oczywiście Donald Tusk. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej jest pierwszym politykiem, któremu udało się wrócić do luksusowych wnętrz słynnej willi, ciągle nazywaną „willą przy Parkowej”, mimo że lata temu jej adrss zmienił się na ul. Sulkiewicza 6.

