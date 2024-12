Trzaskowski o decyzji Dudy. "Taki Prezes, jaki skład Trybunału"

W piątek - jak poinformowała sędzia TK, kierująca jego pracami Julia Przyłębska - Zgromadzenie Ogólne sędziów TK spośród czterech kandydatów wyłoniło dwóch, których kandydatury trafiły do prezydenta; byli to Bartłomiej Sochański i Bogdan Święczkowski. Przyłębska, która jest sędzią TK od grudnia 2015 r., została powołana na prezesa Trybunału 21 grudnia 2016 r. przez prezydenta Dudę. Jej kadencja jako sędzi kończy się w poniedziałek.

Tego samego dnia, podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim, prezydent Duda powołał Bogdana Święczkowskiego na nowego prezesa TK. Podkreślił, że jest to ważny moment, zarówno dla Trybunału Konstytucyjnego, jak i całej Rzeczypospolitej. Gratulował i dziękował Święczkowskiemu, wskazując, że będzie on kierował Trybunałem "w czasach różnych politycznych wstrząsów i batalii", a "kwestia praworządności, zgodności z konstytucją działań instytucji państwa, ale przede wszystkim osób odpowiedzialnych za te instytucje ma fundamentalne znaczenie dla przyszłości Rzeczypospolitej i dla jej stabilności i bezpieczeństwa".

Jego zdaniem na tej funkcji potrzebna jest osoba, która umie i nie boi się podejmować decyzji, ale ma też doświadczenie zarządcze w instytucjach, "których działanie nie jest łatwe". - A pan prezes takie doświadczenie ma, wiem o tym doskonale albowiem na przestrzeni lat, śmiało mogę powiedzieć, że osobiście to doświadczenie obserwowałem - zaznaczył prezydent mówiąc o Święczkowskim.

Prezydent przypomniał, że Święczkowski od 2016 do 2022 r. był prokuratorem krajowym, pierwszym zastępcą prokuratora generalnego. "A więc w istocie niósł na swoich barkach odpowiedzialność za funkcjonowanie całej prokuratury, olbrzymiej instytucji odpowiedzialnej za porządek prawny i bezpieczeństwo państwa, ale właśnie dokładnie także i za praworządność obserwowaną od strony interesu publicznego, czyli tego, co w istocie tak niezwykle ważne" - ocenił Duda.

Trzaskowski komentuje decyzję Dudy

Do decyzji Andrzeja Dudy odniósł się Rafał Trzaskowski. - Taki Prezes, jaki skład Trybunału. Andrzej Duda nie odbuduje autorytetu instytucji, w której niszczeniu uczestniczył. To zadanie dla nowego Prezydenta RP - napisał na platformie X. Prezydent Warszawy to kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Najnowsze sondaże pokazują, że prowadzi on w wyścigu o Pałac Prezydencki.

