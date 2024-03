Trybunał Stanu dla Andrzeja Dudy nieaktualny? Minister sprawiedliwości odpowiada

Donald Tusk obiecał 100 konkretów na 100 dni rządu. Co udało się zrobić, a co nie? Posłowie komentują!

Zapraszamy do oglądania!

Wniosek o postawienie Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu ma liczyć 68 stron, na których znajduje się osiem zarzutów. Wśród nich można znaleźć między innymi punkty dotyczące dostępu członków Rady Polityki Pieniężnej i niektórych członków zarządu Narodowego Banku Polskiego do kluczowych informacji dotyczących działań banku, skupu obligacji w 2020 roku czy premii dla Adama Glapińskiego. Według zapowiedzi Zbigniew Konwiński, szefa klubu KO, wniosek zostanie złożony do marszałka Sejmu jeszcze przed Wielkanocą.

Wśród 100 konkretów na 100 dni znalazła się także obietnica postawienia przed Trybunałem Stanu byłego premiera Mateusza Morawieckiego czy prezydenta Andrzeja Dudy. Czy politycy KO nadal chcą to zrobić? Odpowiedział wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha.

- Nie wycofujemy się z każdej krytycznej oceny jeżeli chodzi o działalność Andrzeja Dudy, także w tym okresie, gdy nadużywał swoich uprawnień jako prezydent w kształtowaniu składu Trybunału Konstytucyjnego chociażby - mówił w rozmowie z Wirtualną Polską.

Wiceszef resortu sprawiedliwości zapewnił, że rząd nie wycofuje się z obietnicy złożonej wyborcom. Nie wycofuje się także z krytyki wobec działań prezydenta.

- Z postulatu postawienia pana prezydenta przed Trybunałem Stanu także się nie wycofujemy. Ba, gdybyśmy takiego postulatu nie zawarli wśród 100 konkretów wówczas można by nas spytać, czy nie oceniamy krytycznie działań pana prezydenta. Nie, absolutnie nie i będziemy dążyli do tego, żeby taki wniosek do Sejmu wpłynął - skwitował Arkadiusz Myrcha.

