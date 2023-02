Tragiczne wieści z obozu PSL. Zmarł zasłużony działacz

Były prezenter TVP ostro do posła PiS: mentalność gimnazjalisty

Nie żyje Bogusław Teter. Kombatant, ludowiec i społecznik miał 100 lat

- Dziś dotarła do Nas bardzo smutna wiadomość o śmierci Bogusława Tetra. W najbliższy wtorek jak co roku zaplanowaliśmy wizytę u Bogusia aby świętować z nim jego 101 urodziny. Niestety odszedł dziś do domu Pana - napisał na Facebooku starosta sandomierski Marcin Piwnik.

Bogusław Teter w trakcie II wojny światowej był członkiem Batalionów Chłopskich, znany pod pseudonimem "Tygrys". Po wojnie był członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego, zmarł jako najstarszy członek ugrupowania.

Bogusław Teter był nazywany "Sandomierskim Świętym Mikołajem"

Działacz był również znanym w Sandomierzu społecznikiem - przez ponad 20 lat organizował paczki świąteczne dla ubogich dzieci z Bożęcina i gminy Wilczyce, wsparcie dotarło do ok. 4 tys. osób. Dzięki temu nazywany był "Sandomierskim Świętym Mikołajem".

Bogusław Teter był również wieloletnim prezesem Sandomierskiego Koła Pszczelarzy, a także członkiem Związku Bojowników o Wolność i Demokracje, Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych oraz Ławnikiem Sądu Rejonowego w Sandomierzu.