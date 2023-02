Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sedno sprawy 22.02.2023

Tomasz Siemoniak: Europa sama jest za słaba żeby poradzić sobie w obliczu rosyjskiego zagrożenia

mga 10:20

- Europa sama jest za słaba, Europa demokratyczna żeby poradzić sobie w obliczu rosyjskiego wcześniej sowieckiego zagrożenia więc, takie jest pojęcie o transatlantyckości i ono ma głęboki sens. Po prostu Stany Zjednoczone są razem z Europą, jest jeszcze kilka państw na świecie niezachwianie demokratycznych Japonia, Korea Południowa, Australia i jeszcze kilka no i to jest ten blok, na którym się opieramy ale filarem jego są po prostu Stany Zjednoczone. Nawet w NATO 75 procent potencjału wojskowego to są Stany Zjednoczone więc musimy tutaj znać proporcje - mówił w "Sednie sprawy" Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej.