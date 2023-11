Tak wygląda Zespół ds. Opieki Okołoporodowej. Można się mocno zdziwić

Sejm. Posłowie pochylą się nad in vitro. Emocje wezmą górę? [RELACJA NA ŻYWO 22.11.2023]

To będzie błyskawiczna akcja. Kandydat na wicepremiera ujawnia jak powstanie rząd Tuska

Pojawią się zgłoszenia pierwszych zespołów parlamentarnych. Kilka z nich skupi się przede wszystkim na sprawach związanych ze zdrowiem. Największe zdziwienie jednak może wywołać skład Zespołu ds. Opieki Okołoporodowej. Jak się okazuje, zasiądzie 11 posłów.

Co ciekawe, wszyscy należą do Konfederacji. Będą to: Konrad Berkowicz i Witold Tumanowicz jako wiceprzewodniczący, Grzegorz Braun, Krzysztof Mulawa, Krzysztof Tuduj, Ryszard Wilk, Bronisław Foltyn, Grzegorz Płaczek, Michał Wawer i Przemysław Wipler. Jedyną kobietą w tym gronie, a zarazem przewodniczącą będzie żona jednego z liderów Konfederacji, Karina Bosak.

Można się zdziwić, że w zespole zajmującym się opieką brzemiennych pań znajdziemy tylko jedną kobietę... Mimo to Karina Bosak wydaje się trafnym wyborem: sama jest mamą trojga dzieci, a swoją najmłodszą córeczkę, Emilię Marię, urodziła zaledwie kilka dni temu. Można zatem zakładać, że doskonale wie, jakiej opieki wymagają kobiety w ciąży.

Ponadto znamy skład Zespołu ds. Praw Reprodukcji, w którym zasiada 14 posłów, w tym 10 z Lewicy. Będą to między innymi Marcelina Zawisza, Joanna Scheuring-Wielgus i Krzysztof Śmiszek. Pozostali posłowie to reprezentanci KO. Cztery posłanki z kolei zajmą się w składzie Zespołu ds. Profilaktyki Nowotoworowej, a pracami pokieruje posłanka KO Katarzyna Piekarska, która sama zmagała się z rakiem piersi.

W naszej galerii poniżej możesz zobaczyć, jak mieszka Szymon Hołownia:

Quiz. Co wiesz o Konfederacji? Sprawdź to! Pytanie 1 z 12 Jak brzmi pełna nazwa partii Konfederacja? Konfederacja Wolność i Niepodległość Konfederacja Niepodległa i Suwerenna Polska Konfederacja Polska Dalej