Tak wygląda głosowanie w USA. Agitacja do samego końca [WIDEO]

Trwają wybory w USA. Lokale wyborcze w części miejsce są już zamknięte. W nocy czasu polskiego lokale wyborcze zostały zamknięte we wszystkich stanach wschodniego wybrzeża, w tym w kluczowym stanie Pensylwania. To, co wyróżnia Stany Zjednoczone to fakt, że nie ma tam ciszy wyborczej, a agitacja może trwać przez cały czas głosowania. Pokazuje to wysłannik Super Expressu i radia Eska, który rozmawiał z jednym z polonijnych polityków.