Szymon Hołownia przesadził i się doigra? Jest wniosek o karę! "O jeden most za daleko"

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia podczas jednej z ostatnich konferencji prasowych wprost stwierdził, że kandydat Konfederacji na prezydenta Sławomir Mentzen to "szkodnik, pasożyt na tym, co dziś chcemy w Polsce budować". – Zmiana, którą oferuje Mentzen, jest ręka w rękę z AfD, czyli z gośćmi, którzy chcą nas wepchnąć w ręce ruskich (...) to nie jest dobra zmiana, to jest niebezpieczeństwo dla naszego kraju, a my w tak trudnych czasach nie możemy sobie pozwolić na jakiekolwiek handle, podawanie w wątpliwość naszej niepodległości i suwerenności, a tym się skończy ewentualna prezydentura Sławomira Mentzena – przekonywał.

Jego słowa w rozmowie z Polsat News oceniła m.in. europosłanka Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik. - Panu marszałkowi pękła gumkach w majtkach, nie wytrzymuje presji – oceniła bezceremonialnie. - Fenomenem Konfederacji jest to, że pozyskujemy wyborców ze wszystkich stron. Pozyskujemy wyborców Trzeciej Drogi, co widać po desperackim zachowaniu Szymona Hołowni. Pozyskujemy wyborców PiS, którzy są zmęczeni ich kłamstwami i tym, że nie ponieśli odpowiedzialności za osiem lat swoich rządów (...) i są zmęczeni rządami Donalda Tuska, nic się nie zmieniło (...) Ludzie szukają alternatywy - dodała.

Atak Hołowni sprowokował jednak do działań posłów Konfederacji, którzy chcą ukarania marszałka. Przewodniczący klubu poselskiego Grzegorz Płaczek złożył wniosek do komisji etyki poselskiej o nałożenie na niego kary nagany. - Rozumiem przedwyborczą panikę, ale ktoś jednak przeszedł o jeden most za daleko. Składam wniosek o UKARANIE NAGANĄ marszałka Sejmu Pana Szymona Hołownię przez Komisję Etyki Poselskiej za nadużywanie swojego stanowiska, nazywanie innego posła i kandydata na fotel prezydenta RP Sławomira Mentzena szkodnikiem i pasożytem oraz za sugerowanie Jego (i Konfederacji) prorosyjskich działań - napisał na platformie X, do wpisu załączając skan pisma, które złożył.

